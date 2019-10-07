РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Сотрудники ГИБДД Люберец рассказали школьникам о выборе безопасных мест для катания на велосипеде, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В понедельник в рамках социального проекта «Некуда спешить!» сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с учащимися 5-го класса одной из школ округа был проведен открытый урок по безопасности дорожного движения «Безопасная осень».

«В ходе акции полицейские повторили с детьми правила безопасного перехода проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходных переходах, при отсутствии пешеходного перехода, изучили предназначение дорожных знаков, а также рассказали ребятам о выборе безопасных мест для катания на велосипедах и других современных средствах передвижения. Юных пассажиров призвали пристегиваться ремнями безопасности при поездке в автомобиле», – говорится в сообщении.

С учетом наступления осени всем учащимся для обеспечения их видимости около проезжей части были вручены световозвращающие наклейки. Школьники с помощью своих фотокамер убедились в световозвращающих свойствах значков и узнали от госавтоинспектора о принципе их действия.

В конце мероприятия ребятам был показан тематический видеоролик.