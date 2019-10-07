РИАМО – 7 окт. В новой Москве начались строительные работы, в рамках которых будет подготовлена площадка для переезда съемочных павильонов популярного телешоу «Дом-2», сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время на новой площадке начались строительные работы, я думаю, что к концу весны основное строительство будет завершено. Шоу сможет переехать в новые павильоны уже летом будущего года», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он также отметил, что новая площадка граничит со старым участком, где проходили съемки. Его придется освободить от застройки из-за планов для строительства дороги от Саларьево до деревни Марьино. Ее планируется начать возводить уже летом 2020 года.

Старая площадка «Дома-2» принадлежит компании «ЕТК-инвест», участок на замену выделили ей власти Москвы.