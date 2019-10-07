РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Бытовой городок и штаб строительства развернули на месте работ по возведению новой школы на Бородинском бульваре подмосковного Подольска, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска провели рабочее совещание на строительной площадке новой школы на 1,1 тысячи мест по адресу: микрорайон Кутузово, Бородинский бульвар, дом №9. Также в совещании приняли участие представители проектной организации МУП «Подольскгражданпроект» и генеральный подрядчик ООО «Стройарсенал».

«На сегодня выполнено полное ограждение строительной площадки, завершены работы по устройству подъездных путей, установлен штаб строительства, размещены бытовой городок и зона складирования материалов, также имеется пункт мойки колес. Согласно порубочному билету проведены работы по выкорчевыванию зеленых насаждений, попадающих в зону застройки объекта капитального строительства, а также в зону размещения спортивных площадок объекта образования», – говорится в сообщении.

Также подрядчиком проведены геодезические работы по разбивке посадки здания школы и выносу осей в натуру границ.