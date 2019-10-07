РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске застройщик пристройки к школе №13 выполняет производственные работы с опережением графика, сообщается на сайте Комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Комитет по строительству и архитектуре администрации на днях провел рабочее совещание на объекте: «Реконструкция со строительством пристройки к школе №13 на улице Бородинская, дом 20». В совещании приняли участие представители проектной организации АО «Капстройсити» и генеральный подрядчик ООО «Строй Групп».

«В ходе рабочего совещания представителями была отмечена положительная динамика строительства и опережение графика производственных работ. На сегодняшний день выполнено ограждение строительной площадки с размещением штаба строительства и зоной складирования материалов», – говорится в сообщении.

Также были проведены мероприятия по безопасному производству работ в период учебных занятий в существующем здании школы. Выполнены работы по вырубке деревьев и кустарников с последующим снятием растительного (плодородного) слоя грунта с целью разработки котлована с последующим устройством фундаментов. Завершены работы по разбивке трасс прокладки кабельных линий, попадающих под вынос с территории строительства объекта.