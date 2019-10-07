РИАМО – 7 окт. С начала 2019 года сурдопереводчики в Подмосковье приняли и обработали более 1,3 тысячи вызовов от людей с нарушениями слуха и речи, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

Такие показатели свидетельствуют о реальной пользе данной услуги региональной системы-112 для людей с нарушениями слуха и речи.

«Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в систему-112 Московской области посредством программы видеосвязи Skype. Для обращения в систему необходимо набрать имя абонента Help112mo. Сурдопереводчик примет и обработает всю полученную информацию и вызовет все необходимые службы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, сурдопереводчикам зачастую приходится выступать третьими лица в разговоре людей с нарушениями слуха и речи. Обычно вызовы поступает из поликлиник, где оператор выслушивает, на что жалуется заявитель, рассказывает это врачу, а заявителю рассказывает, что сказал врач.

Также заявители могут обратиться за помощью через мобильное приложение системы-112 или отправив СМС на номер «112». Вызовы обрабатываются круглосуточно – оператор-сурдопереводчик работает в каждой смене.

За все время работы системы-112 Московской области сурдопереводчиками было принято и обработано свыше 2 тысяч вызовов.