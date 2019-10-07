РИАМО - 7 окт. На части территории Наро-Фоминского городского округа объявлен карантин по бешенству животных, ограничения введены в деревне Симбухово, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (7 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта — деревни Симбухово», – говорится в тексте документа.

Также ряд запретов введен в зоне от восточной границы деревни Субботино до южной границы деревни Тютчево, далее до северной границы деревни Алексино и обратно к восточной границе деревни Субботино. Здесь нельзя торговать животными, производить отлов и вывоз диких животных из карантинной зоны.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона Московской области разработать план проведения мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.