РИАМО – 7 окт. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Радутино городского округа Чехов, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (7 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Радутино городского округа Чехов», – говорится в документе.

Карантин ввели от западной границы деревни Сохинки до западной границы деревни Сенино, далее до южной границы деревни Петропавловка и далее до западной границы деревни Сохинки.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.