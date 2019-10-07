РИАМО – 7 окт. Представители рынка независимых автосервисов намерены создать свою всероссийскую ассоциацию, накануне в Московской области состоялась заседание инициативной группы гендиректоров российских сетевых и независимых станций техобслуживания автомобилей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной собраться стало заявление руководства ассоциации «Российские автомобильные дилеры» о необходимости лицензировать НСТО, чтобы решить проблему некачественных услуг на рынке авторемонта.

«Мы все не против лицензирования, но только по тем правилам, которые бы устраивали нас», — отметил директор «Н2О-Авто» Алексей Аржевикин.

Почти все представители рынка независимых автосервисов также отметили, что есть необходимость реформировать систему, но дилеры через этот процесс хотят лишь перераспределить доходы в свою пользу. Как отметил сервисный директор сети Vianor Николай Янковский, если речь идет о переходе к европейскому принципу, когда все действия с автомобилем отображаем в какой-то системе, когда механики сдают экзамены, то это правильно.

Независимым автосервисам нужны единые стандарты работы. По мнению представителей сферы, прежде, чем лицензировать рынок, нужно привести его в порядок и разрешить целый ряд проблем. Для достижения этих целей и будет создана ассоциация.

Еще одной из проблем, отмеченных в ходе заседания, стал уровень подготовки специалистов в учебных заведениях, который не соответствует тому уровню, который требуется от современного автомеханика. В этой связи представители НСТО предложили сделать их площадкой для подготовки специалистов.

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Александр Старовойтов выступил в поддержку инициативы предпринимателей.

«Основной тренд, который я вижу со стороны РОАД, это зачистить рынок, распределить финансовые потоки так, чтобы они шли уже сложившимся, крепким автодилерам, и убрать мелких игроков», — рассказал Старовойтов.

Он также отметил, что необходимо понять, где есть пробелы в системе, а также рассмотреть проблему комплексно. По мнению парламентария, объединившись, предприниматели должны представить органам государственной власти свои конструктивные предложения и показать, что именно работает неправильно.

Проект устава новой всероссийской ассоциации планируется представить до конца года.