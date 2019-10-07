РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Представители Россельхознадзора и прокуратуры изъяли санкционные сыры из продажи у предпринимателей в Подольске, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В Подольске в октябре управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с Подольской городской прокуратурой в рамках межведомственного взаимодействия была проведена проверка на территории ТК «Остров сокровищ». В результате была выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ.

«В торговых павильонах управлением были обнаружены реализуемые индивидуальными предпринимателями сыры (производство: Германия, Италия, Финляндия, Франция, Польша), общим весом 11,725 килограмма», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу в страну продукция была изъята из оборота и уничтожена на территории торгового комплекса методом механического измельчения и денатурации.