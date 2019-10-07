РИАМО - 7 окт. В 16 городских округах Московской области 5 октября прошел Единый день диспансеризации, обследования прошли почти 2,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Единые дни диспансеризации позволяют пройти медицинское обследование в удобное время в выходной день тем, кто работает по будням. <…> Только с начала года возможностью пройти диспансеризацию и профосмотры в выходной день воспользовались почти 79 тысяч жителей Подмосковья», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она подчеркнула, что в минувшую субботу диспансеризацию провели в Богородском, Наро-Фоминском и Дмитровском городских округах, а также в Серпухове, Кашире и других.

Всего с начала года в Московской области была организована 31 рабочая суббота для диспансеризации.