РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В сентябре в подмосковных Люберцах родилось около 380 детей, при этом мальчиков на свет появилось чуть больше, чем девочек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В первый осенний месяц в городском округе Люберцы появились на свет 377 новорожденных. Мальчиков родилось 192, а девочек – 185», – говорится в сообщении.

По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяны Мельник, с начала 2019 года в округе на свет появился 3161 новорожденный. Статистика также указывает на небольшой перевес родившихся мальчиков – их количество с начала января составило 1642. Новорожденных девочек оказалось 1519.