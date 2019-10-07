РИАМО - 7 окт. В московской подземке стартовала акция «Занимайте левую сторону эскалатора», она проходит на десяти станциях, в ней сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят в переходах между станциями и своим примером демонстрируют, что занимая обе стороны эскалатора, можно сэкономить до 30% времени, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метрополитена.

«Ее цель – рассказать пассажирам о том, что, занимая обе стороны эскалатора в часы пик, они сокращают время при подъеме на 30%. Акция проходит по будням в течение месяца в переходах между станциями», - сказал собеседник агентства.

Акция действует в переходах между станциями: «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий, «Чкаловская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии, «Третьяковская» Калининской линии и «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии, «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

«На этих станциях дежурят сотрудники ЦОМП, на форме которых размещена мотивирующая надпись. Инспекторы центра передвигаются на эскалаторах в часы пик и своим примером демонстрируют – чтобы сэкономить время в пути, необходимо занимать обе стороны эскалатора», - добавил собеседник.

По его словам, если занимать обе стороны эскалатора, то количество пассажиров перед ним будет значительно меньше, что позволит избежать очередей и сэкономить время. Согласно исследованию, тактика «занимать обе стороны эскалатора» может увеличить его пропускную способность почти на треть.