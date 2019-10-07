РИАМО – 7 окт. В Подмосковье завершился второй этап обработки земель от борщевика, выполнено свыше 90% запланированных на текущий год работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился почти во всех муниципалитетах Московской области. Выполнено более 90% работ от всей муниципальной площади и порядка 95% частной территории очищено от сорняка», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, обработка земель от борщевика продолжается лишь в Рузском, Сергиево-Посадском, Можайском городских округах, а также в Чехове, Лотошине, Кашире и Егорьевске.

«Сорняк ликвидировали с площади более 23,5 тысячи гектаров земли. Из них 14 тысяч гектаров – частные земли, порядка 9,5 тысячи гектаров – муниципальные. На частных землях, это всего около 15 тысяч гектаров, комплексную борьбу с борщевиком проводит собственник», – отметил глава регионального Минсельхозпрода.

В лидерах по площади обработки территории от борщевика: Клин – 3,7 тысячи гектаров, Талдомский городской округ – 1,9 тысячи гектаров, Волоколамский городской округ – 1,8 тысячи гектаров, городской округ Шаховская – 1,77 тысячи гектаров, Истра – 1,68 тысячи гектара и Мытищи – 1,3 тысячи гектара.

Комплексная обработка земель от борщевика Сосновского в Подмосковье началась в мае. В середине июня была завершена химическая обработка территорий вдоль дорог от данного сорняка. Химическую обработку борщевика провели с применением гербицидов, соответствующих государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, которые не наносят вред окружающей среде.

Борщевик Сосновского – одно из самых распространенных растений в средней полосе России. Опасность этого крупного многолетнего растения заключается в том, что его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии – слепота.

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