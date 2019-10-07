РИАМО - 7 окт. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты участника несогласованной акции протеста в столице 27 июля Данила Беглеца, приговор оставлен без изменения, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Тверской суд 3 сентября признал Беглеца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Московский городской суд рассмотрел жалобу на приговор Тверского районного суда Москвы от 3 сентября 2019 года. Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения.

Несогласованный митинг прошел в столице 27 июля, его участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Во время акции задержали более 1 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.