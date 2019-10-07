РИАМО – 7 окт. В Подмосковье задержан гражданин, находившийся в международном розыске, злоумышленник пока находится в полиции, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания Клинского отдела вневедомственной охраны во дворе жилого дома в деревне Большое Шапово обратила внимание на гражданина, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться.

«Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего ранее не судимого жителя страны ближнего зарубежья. Позже выяснилось, что мужчина более года находится в международном розыске. Гражданин разыскивается на родине как государственный должник», – отмечается в сообщении.

Мужчина был доставлен в полицию. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.