РИАМО - 7 окт. С каждой поездки водители столичных таксопарков получают в среднем 40% от стоимости поездки, но доход может варьироваться от многих показателей, сообщил журналистам директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

«В Москве порядка 40% от стоимости поездки достается водителю. Мы исследовали несколько сценариев, в которых водитель может работать в Москве в такси. Это когда машина принадлежит водителю, когда он ее арендует, когда он работает без посредников или с их помощью. В разных сценариях водитель в Москве получает от 35 до 49%. В среднем - это 40», - сказал Диденко.

Он добавил, что это хороший показатель по миру. Например, в столице Турции - Стамбуле - водители такси в лучшем случае могут рассчитывать на 24% от оплаты поездки.

Кроме того, уровень ДТП с участием такси в Москве ниже в два раза на миллион пройденных километров, чем в Токио, Стамбуле и Шанхае.