РИАМО – 7 окт. В столице существует самый экономный способ передвижения по городу ночью – 13 ночных маршрутов автобусов и трамваев, которые курсируют в том числе и до аэропортов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва живет круглосуточно, и ночные автобусы – самый экономный способ добраться домой. Сейчас в городе 13 ночных маршрутов, которые связывают центр и дальние районы», – написал Собянин в Twitter.

Он подчеркнул, что данные маршруты выходят в рейсы после полуночи и работают до 05:30. При этом стоимость поездки в ночных автобусах и трамваях точно такая же, как и днем.

На официальном сайте мэра Москвы уточняется, что ночные маршруты останавливаются только по требованию – если на остановке ожидают люди или если пассажир в салоне подал сигнал водителю кнопкой на поручне. Это сделано для того, чтобы автобусы быстрее доезжали до конечной остановки и не задерживались в пути.

Интервалы движения ночных маршрутов в столице составляют от 15 до 30 минут.

В Москве действуют следующие ночные маршруты:

– Н1 (Аэропорт Шереметьево – метро «Китай-город»);

– Н2 (Беловежская улица – метро «Китай-город»);

– Н3 (Уссурийская улица – метро «Китай-город»);

– Н4 (Новокосино – метро «Китай-город»);

– Н5 (Каширское шоссе, 148 – метро «Китай-город»);

– Н6 (Осташковская улица – метро «Китай-город»);

– Н7 (138-й квартал Выхина – метро «Китай-город»);

– Н8 (Остафьевская улица – метро «Китай-город»);

– Н9 (6-й микрорайон Бибирева – метро «Китай-город»);

– М10 (Лобненская улица – метро «Китай-город») – круглосуточно;

– Н11 (Аэропорт Внуково – метро «Китай-город»);

– Б (по внутреннему Садовому кольцу) – круглосуточно;

– Б (по внешнему Садовому кольцу) – круглосуточно.