РИАМО - 7 окт. На среднюю зарплату, получаемую сотрудниками фирм и предприятий в Москве, на такси можно проехать 2 тысячи километров, это почти в два раза больше, чем можно проехать на среднюю зарплату в Стамбуле, Токио и Шанхае, сообщил журналистам директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

Он добавил, что уровень ДТП с участием такси в таких городах, как Москва (прогрессивных - ред), ниже в два раза на миллион пройденных километров, чем в консервативных городах типа Токио, Стамбула и Шанхая.

«Житель консервативных городов за среднюю зарплату может проехать примерно 1,3 тысячи километров на такси. В то время как в прогрессивных - 2,5 тысячи километров. Разница почти в два раза. За среднюю зарплату москвича можно проехать 2 тысячи километров», - сказал Диденко.

Также таксисты Москвы ночью совершают до 60% своих поездок за сутки, а общее количество ночных поездок на такси в мегаполисе - 54% от общего числа.