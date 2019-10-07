РИАМО - 7 окт. Следственные органы просят суд Москвы арестовать девелопера Павла Фукса, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Таганского суда Москвы.

«В производстве суда находится материал 3/1-178/2019 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ. Судебное заседание назначено на 11 октября 2019 года в 10:00», - сказал собеседник агентства.

Информация о нахождения материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является не корректной. Имеющиеся неточности в базе суда в настоящее время устранены.

Ранее в СМИ появилась информацию о том, что просит арестовать его брата Павла Фукса - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса.