РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Жители подмосковного Красногорска могут проверить состояние сердца и работу легких в Центре здоровья, который работает в поликлинике микрорайона Павшинская пойма, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина посетила поликлинику №3 в микрорайоне Павшинская пойма с рабочим визитом в понедельник. Она пообщалась с Владимиром Винокуровым – главным врачом Красногорской горбольницы №2, в состав которой входит поликлиника, а также с сотрудниками и пациентами лечебного учреждения.

«Такие центры мало где есть. Сюда могут прийти здоровые люди и пройти несколько видов обследования. В течение короткого времени, до часа, можно узнать много нового о состоянии своего здоровья и понять, нужно ли идти к врачам. Важно, что есть такое подразделение, направленное на профилактическую работу», – сказала Хаймурзина.

Винокуров добавил, что оборудование в Центре здоровья позволяет проверить работу сердца и легких, а также узнать соотношение мышечной и жировой ткани, что особенно актуально для пациентов с лишним весом.

«Важно научить людей оставаться здоровыми как можно более длительный промежуток времени», – подчеркнул главврач.

По его словам, заранее записываться в Центр не нужно, достаточно подойти к медсестре на 4 этаже поликлиники и сообщить о желании пройти обследование. Необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.