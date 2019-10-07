РИАМО – 7 окт. Померанцевая оранжерея в Нескучном саду столицы, пустовавшая долгое время, будет реконструирована, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В настоящий момент ведется разработка проекта. Объект находится на территории Нескучного сада, позади дома 20 по Ленинскому проспекту. Общая площадь трехэтажного строения составляет около двух тысяч квадратных метров.

«Мы с коллегами из департамента культурного наследия продумываем варианты реконструкции оранжереи. Без сомнения, у этого объекта огромный потенциал, и после восстановления здания Нескучный сад получит новый центр притяжения, который украсит весь парк. Кроме того, прилегающую территорию также обязательно приведут в порядок. По словам мэра Сергея Собянина, всего с начала года в городе отреставрировали 1,3 тысячи культурных объектов, и в планах сделать в разы больше», – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проект реконструкции предполагает максимальное воссоздание исторического облика здания, в частности, будут восстановлены прозрачные крыши и фасады, а также адаптацию оранжереи и прилегающей территории к современному использованию.

Точный адрес оранжереи: улица Крымский вал, дом 9, строение 66.