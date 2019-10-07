РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В Парке Сказок поселка Томилино Люберец 12 октября пройдет показательное выступление по ММА в рамках проекта «Парковый спорт», сообщил «РИАМО в Люберцах» первый зампредседателя «РосМолСпорт Московской области» Дмитрий Лактионов.

«Двенадцатого октября в 14:00 в томилинском Парке Сказок состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Парковый спорт». Посетители парка смогут увидеть чемпионские пояса двукратного чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева и показательное выступление его воспитанницы, а также поучаствовать в тренировке от чемпиона мира», – сказал Лактионов.

Он добавил, что участникам мероприятия покажут несколько экстремальных силовых номеров «РосМолСпорт Московской области». Они направлены на мотивацию к спортивному здоровому образу жизни.

«Поддержит в этот раз спортивно-развлекательное мероприятие своим вокалом актриса Пушкинского театра Юлиана Суворова. Организаторы приглашают люберчан и гостей округа принять участие в ярком спортивном мероприятии», – подчеркнул Лактионов.

Он отметил, что мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке территориального управления «Томилино-Октябрьский», Молодой Гвардии, молодежного парламента, комитета по культуре, спорткомитета и общественной палаты городского округа Люберцы.