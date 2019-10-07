РИАМО - 7 окт. На площадке Московской биржи состоялась конференция Центрального банка РФ «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний», в ходе которой была представлена презентация по теме «Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК», говорится в сообщении пресс-службы страхового дома «ВСК».

«Целью конференции является предоставление возможности поделиться практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрением лучших из них в страховом секторе. Также участники смогли поделиться опытом измерения удовлетворенности клиентов, а регулятор рекомендациями для рынка финансовых услуг», - отмечается в материале.

Выступила на конференции заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома «ВСК» Ольга Сорокина. Участникам мероприятия были представлены результаты работы компании в сфере клиентоориентированности, а также рассказали о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели.

Также страховой дом «ВСК» рассказал аудитории конференции о клиентоцентричной модели клиентского сервиса компании, в которую входит системы работы с обращениями клиентов, контроля качества обслуживания и непрерывных улучшений, а также экосистема для клиента.

«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти тридцатилетней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач «ВСК», - рассказала Сорокина.

Участие в конференции приняли также представители Всероссийского союза страховщиков, а также других крупных страховых компаний России, в том числе «Либерти Страхование», «Тинькофф Страхование», «Альфа Страхование», «Сбербанк страхование жизни», «Группа Ренессанс Страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни». Кроме того, в мероприятии участвовали сотрудники Центрального банка РФ, Московской биржи и дирекции скоростного сообщения РЖД.