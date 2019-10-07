РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Экологическая акция прошла в понедельник во дворе гимназии №41 подмосковных Люберец, учащиеся, педагоги, представители администрации и депутаты высадили молодые деревца вишни и черешни, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Саженцы стали подарком гимназии за победу в экоакции по сбору макулатуры среди учебных заведений Люберец.

«Весной текущего года наш муниципалитет принял участие в областном экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». Ненужные изделия из бумаги сдавали сотрудники различных учреждений и предприятий, учащиеся школ и воспитанники детсадов, а также все неравнодушные жители нашего округа. Передовиками экоакции среди учебных заведений стали коллективы гимназии №41, школ №№52 и 4», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что школьники вместе с учителями гимназии №41 собрали около 3,6 тонны макулатуры. Всего городской округ весной сдал на переработку 11,3 тонны бумаги и газет, заработав 34 тысячи экобаллов.

«За собранные экологические баллы нашим школьным победителям и призерам в том числе вручили сертификаты на саженцы. Молодые деревца привезли в школы в октябре, их в торжественной обстановке при участии детей высадили на территории учебных заведений», – отметил Ружицкий.

Гимназии №41 подарили по пять кустов вишни и черешни, школе №52 – 10 кустов жасмина, а школе №4 – пять кустов сирени и саженец дуба.