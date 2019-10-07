РИАМО – 7 окт. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и мэр столицы Сергей Собянин в понедельник осмотрели центральную площадку фестиваля «Золотая осень» на Красной площади, здесь посетители смогут принять участие в гастрономических шоу и побороться за титул главного кулинара осени, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В этом году мы проводим фестиваль «Золотая осень» совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала еще более разнообразной и насыщенной. Впервые мы смогли пригласить москвичей и гостей города на Красную площадь, где с любовью воссоздана традиционная атмосфера отечественного села. Благодарю Дмитрия Николаевича и коллег из Минсельхоза за этот праздник для многих людей», – заявил Собянин.

В нынешнем году впервые центральной площадкой фестиваля «Золотая осень» стала Красная площадь. Здесь работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. Можно увидеть «сад лопат», «русское поле» с колосящимися злаками, «пастбище» с деревянными скульптурами животных, «удивительную мельницу», украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии «Союзмультфильм» и многое другое.

Гурманов на Красной площади ждет широкий выбор угощений.

«В 56 торговых шале гости найдут лучшие товары из десятков регионов России. 16 ресторанов стараются удивить даже самых искушенных едоков. Посетителям предлагают попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, кагай-шурби (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, кашу из гороха с лесными грибами, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, жалбаур (баранья печень по-балкарски), запеченную в тесте спинку косули с фундуком, а также тульские «лапти» (традиционные тульские пироги с картошкой), муромские калачи, крымские чебуреки с различными начинками, эчпочмаки и чак-чак», – перечисляется в материале.

Гости фестиваля могут принять участие в гастрономических шоу, которые проводятся под руководством опытных шеф-поваров и посоревноваться за титул главного кулинара осени. И взрослые, и дети могут научиться управлять миниатюрными копиями агротехники и принять участие в забавном ралли.

На сцене выступают фольклорные коллективы, исполняющие народную музыку в современной обработке. Среди них – популярная группа Folkbeat, которая работает в стиле этно-электроники, и Partisan FM, исполняющие казачьи и авторские песни.

Для юных гостей праздника организованы кулинарные и творческие мастер-классы. Так, на мероприятиях учат готовить тыквенное ризотто, запеченную тыкву с овощами и согревающий тыквенный латте.

В ремесленной мастерской детей учат плести корзины и вазы из лозы. В шале «Народное творчество» преподают уроки вязания, вышивания и ковротворчества – старинной техники по созданию предметов домашнего декора.

Традиционный осенний гастрономический праздник – фестиваль «Золотая осень» проходит в Москве с 4 по 13 октября. Фестиваль охватил свыше 1,5 тысяч площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 – в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1386 сетевых магазинов.