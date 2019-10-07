РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Подрядчик приступил к подготовительным работам для последующей установки игрового городка на улице Рощинская в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во дворе домов №№17, 19, 19А по улице Рощинской в понедельник, 7 октября, начались подготовительные работы для установки нового игрового городка. В настоящее время демонтируются старые элементы, пришедшие в негодность», – говорится в сообщении.

Площадь нового городка составит 204 квадратных метра. Работы планируют завершить в текущем месяце.