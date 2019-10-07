РИАМО - 7 окт. С начала 2019 года обучение в «Школах матерей» в женских консультациях, роддомах и перинатальных центрах Московской области прошли более 25 тысяч женщин, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Занятия проходят в медицинских организациях родовспоможения по всему региону. Наиболее активно их посещают в Щелковском и Наро-Фоминском перинатальном центрах – 5 тысяч и 4 тысячи прошедших обучение.

«Беременные женщины имеют возможность получить информацию обо всех периодах беременности и этапах развития плода, о происходящих в организме женщины изменениях, узнать, на что стоит обратить особое внимание, получить рекомендации по образу жизни во время беременности, а также по питанию и возможности применения лекарственных препаратов в период ожидания рождения ребенка и после него», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что с помощью фильмов и наглядных материалов рассказывается о родах и особенностях послеродового периода. Также женщины получают базовые знания о грудном вскармливании и уходе за малышом.

Школы будущих матерей в медицинских организациях областного Минздрава работают бесплатно. Занятия проходят регулярно в течение года, и попасть на них может любой желающий без предварительной записи.

«Мы придаем большое значение информированию женщин о возможностях системы родовспоможения Московской области, а также образовательным программам в организациях здравоохранения региона. Очень важно чтобы женщина на каждом этапе беременности имела возможность получить адекватную актуальную информацию о своем состоянии, знала, на что нужно обратить особое внимание и с какими вопросами обязательно нужно обращаться к специалистам», – подчеркнула Мухтасарова.

По словам министра, помимо школ матерей и популярных в области дней открытых дверей в родильных домах и перинатальных центрах, с сентября этого года для помощи будущим родителям была организована работа call-центра «Стань мамой в Подмосковье». По телефону 8-800-550-30-03 с 8 утра до 8 вечера все желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы, записаться к конкретным специалистам, определиться с выбором роддома. Ежедневно операторы принимают порядка 100 звонков.