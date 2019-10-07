РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина сделала прививку от гриппа в поликлинике в микрорайоне Павшинская пойма, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина посетила поликлинику №3 в микрорайоне Павшинская пойма с рабочим визитом в понедельник. Она пообщалась с Владимиром Винокуровым – главным врачом Красногорской горбольницы №2, в состав которой входит поликлиника, а также с сотрудниками и пациентами лечебного учреждения.

«Традиционная осенняя тема – вакцинация от гриппа. Я, честно говоря, ни разу в жизни не прививалась от гриппа. Но сегодня доктора меня убедили, что это нужно делать для того, чтобы уберечься от тяжелых форм болезни. Поэтому я сделал прививку и надеюсь, что она поможет мне легче пережить эту зиму», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что жители Красногорска в текущую прививочную кампанию активно проходят вакцинацию от гриппа. Так, в поликлинике Павшинской поймы в понедельник получили дополнительно 2,5 тысячи доз вакцины.

«В подразделениях Красногорской городской больницы №2 прививки от гриппа сделали более 30,5 тысячи человек, из них 14,1 тысячи – дети», – добавил Винокуров.