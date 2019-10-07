РИАМО - 7 окт. Видеозаписи возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы появились в социальных сетях.

На видео kseny_lu в Instagram виден густой черный дым, который валит из-под крыши тоннеля.

«Пожар из-за ДТП… загорелся рейсовый автобус. Надеемся, люди успели спастись. Сидим, нюхаем дым», – написала kseny_lu.

Пользователь dnesterov.ru разместил в stories видео из проезжающей мимо места ЧП машины. Видно, что едкий дым растянулся на несколько километров.

Видео пожара в тоннеле с другого ракурса также опубликовала marinaaa_si.

Инцидент произошел днем в понедельник. В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы произошло возгорание в автобусе. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Движение было перекрыто в обе стороны. Пострадавших в результате ЧП, по данным ГУ МЧС РФ по Москве, нет.

Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>