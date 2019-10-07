РИАМО - 7 окт. Из-за строительства железнодорожного арочного моста через Москву-реку для первого Московского центрального диаметра (МЦД) «Белорусско-Савеловский» в расписание электричек Белорусского направления Московской железной дороги в октябре вносятся изменения, сообщается на сайте МЖД.

Мост позволит увеличить пропускную способность участка от Белорусского вокзала до станции Фили. Ввести в эксплуатацию объект намечено в 2020 году. В настоящее время завершается возведение опор моста и подпорных стен для укрепления земляного полотна. Ведутся работы для монтажа металлоконструкций арочного пролетного строения.

«На период работ в ночь с 8 на 9, с 12 на 13 и с 17 на 18 октября поезда на станции Фили и участке Фили – Москва будут пропускаться по соседним путям в реверсивном режиме. Технологические окна назначены с 23:45 до 05:45, преимущественно в ночное время, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в часы пик», - отмечается в материале.

С 17 на 18 октября некоторые поезда проследуют без остановки платформы Пионерская, Перхушково, Рабочий Поселок, Беговая, Тестовская и Кунцево. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Несколько пригородных поездов выведут на участках Москва – Одинцово и Москва – Усово.

По информации компании-перевозчика АО «Центральная ППК», в ночь на 9 и 13 октября на участке Кунцево – Усово будут запущены компенсационные автобусы.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.