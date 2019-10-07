РИАМО - 7 окт. Троих мужчин задержали в Московском регионе по подозрению в совершении разбойных нападений, на след злоумышленников вышли оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Подмосковья и столицы при участии Росгвардии, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«По имеющейся информации, возле жилого дома в поселении Сосенское в ТиНАО к гражданину одного из государств ближнего зарубежья подошли четверо мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, и применив физическую силу, они забрали у потерпевшего более 1 миллиона рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из кафе Москвы был задержан один из подозреваемых. В дальнейшем выяснилось, что двое его соучастников также задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений в Московской области.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства совершенных деяний, а также установить других возможных соучастников.