РИАМО – 7 окт. Завершены работы по архитектурно-художественной подсветке проспекта Ленина в городском округе Электросталь, в прошлом году здесь была благоустроена аллея, сейчас на ней появились новые лавочки и высадили еще деревья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Здесь было сделано мощение, установлены лавочки, урны, были высажены различные деревья, а также сделан капитальный ремонт фасадов домов, расположенных на аллее. К каждому дому был разработан индивидуальный проект, выбраны солнечные цвета и варианты отделки», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он уточнил, что была реализована идея безбарьерной пешеходной среды, аллея стала местом притяжения и отдыха для горожан.

Кроме того, была сделана еще одна тематическая зона – «Место встречи». Здесь установлены декоративные часы на стойке, теперь это узнаваемое место в городе.