РИАМО - 7 окт. Столичным автолюбителям рекомендует выбирать маршруты объезда Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, где произошло возгорание автобуса, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.

Пожарные ликвидировали возгорание в автобусе, которое произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы. Люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

«Уважаемые автовладельцы! Затруднено движение автотранспорта в районе Алабяно-Балтийского тоннеля, пожалуйста, заблаговременно выбирайте маршруты объезда», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>