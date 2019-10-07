РИАМО - 7 окт. Столичным автолюбителям рекомендует выбирать маршруты объезда Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы, где произошло возгорание автобуса, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.
Пожарные ликвидировали возгорание в автобусе, которое произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы. Люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
«Уважаемые автовладельцы! Затруднено движение автотранспорта в районе Алабяно-Балтийского тоннеля, пожалуйста, заблаговременно выбирайте маршруты объезда», – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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