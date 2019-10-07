РИАМО - 7 окт. Автомобилисты вновь могут проехать по Алабяно-Балтийскому тоннелю в сторону Большой Академической улицы, в обратную сторону движение закрыто из-за пожара в автобусе, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В понедельник из-за возгорания в автобусе движение транспорта в тоннеле полностью прерывалось. На месте работают аварийные службы.

«Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы», - говорится в сообщении.

3 экипажа дорожного патруля ЦОДД следят за движением в районе Алабино-Балтийского тоннеля. Они помогают сотрудникам ГИБДД регулировать движение.

Также в районе тоннеля задерживаются автобусы маршрута № т19.

Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>