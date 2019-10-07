РИАМО - 7 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в автобусе, которое произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре внутри Алабяно-Балтийского тоннеля поступило в оперативную дежурную смену в 14:04. К месту пожара оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Система дымоудаления сработала в штатном режиме, люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Внутри тоннеля происходило загорание автобуса на общей площади около 10 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Twitter-аккаунте ЦОДД сообщалось, что движение транспорта закрыли в Алабяно-Балтийском тоннеле в обе стороны из-за сильного задымления.

Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>