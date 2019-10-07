РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. Проблемы долгостроя на улице Тарасовская, 2 в Королеве обсудят 11 октября, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Заседание состоится в 14:30 в конференц-зале ДиКЦ «Костино».

«На третьем заседании координационного совета 11 октября заслушают доклад о проводимой работе по созданию советов и выбору председателей советов МКД, доведут информацию о проблемных вопросах, связанных с объектом незавершенного строительства Тарасовская, дом 2», – говорится в сообщении.

На заседании также расскажут о результатах голосования на портале «Добродел» для определения общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020-2025 годах и обсудят проект повесток заседаний рабочих групп координационного совета на четвертый квартал 2019 года.

Принять участие в заседании смогут все желающие.