РИАМО – 7 окт. В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступила женщина, беременная двойней, вскоре на свет появились две малышки, у одной из девочек врачи заметили зубик, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Еще при рождении мы заметили небольшой бугорок, но буквально за несколько дней зубик вырос до 4 миллиметров. С подобными явлениями мы сталкиваемся раз в несколько лет. Это второй случай за последние 7 лет. Чаще всего этот феномен связан с повышенным содержанием витамина D и кальция в организме женщины в период вынашивания ребенка или с поверхностным расположением первичных источников зубов», – отметила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Мытищинской больницы Елена Малик.

Специалисты пояснили, что удалять зубик не нужно, лишь наблюдать, впоследствии посещать ортодонта.

«Если зубик будет мешать при кормлении, можно использовать силиконовую накладку. Сейчас сестры уже переведены в отделение патологии новорожденных, чувствуют себя хорошо, набирают в весе», – резюмируется в материале.