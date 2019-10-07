РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. Жители Королева смогут сдать крышки и макулатуру на акции 12 октября, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер НКО «Мой чистый город» Андрей Беляков.

На собранные эко-баллы приобретут необходимые вещи для детского отделения городской больницы. Благотворительная экоакция пройдет на парковке стадиона «Вымпел». За все время проведения акций по сбору вторсырья в помощь детскому отделению горбольницы собрали несколько десятков тысяч эко-баллов, на которые были приобретены необходимые для отделения вещи.

«Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет 12 октября с 12:00 до 18:00. Мы призываем всех жителей Королева принять активное участие в акции», – сказал Беляков.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт: www.мой-чистый-город.рф или в соцсетях.