РИАМО – 7 окт. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило САО «ВСК» кредитный рейтинг АА (RU) с прогнозом «Стабильный», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Кредитный рейтинг ВСК определяется сильными бизнес- и финансовым профилем при соответствующем качестве управления. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции компании на рынке и сильные операционные показатели.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале на основе методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям для РФ, а также основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности», – говорится в сообщении.

САО «ВСК» возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую шестое место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании, группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК – Линия жизни». Обширная региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.

Сильный бизнес-профиль компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями. По данным за 2018 год, рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%.

Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско – входит в топ-3, владея 12-процентой долей рынка. В сегментах ДМС, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования САО «ВСК» входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке. Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж.

«Оценка агентства отражает как отлаженные операционные процессы и прочные позиции на рынке, так и профессионализм всей команды ВСК. Это очередное подтверждение высокой финансовой устойчивости и надежности компании, а также уровня доверия наших клиентов и партнеров», – отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

АКРА также обращает внимание на способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.