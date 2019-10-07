РИАМО - 7 окт. Движение транспорта закрыто в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы из-за сильного задымления, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны», – говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства возгорания выясняются.
По данным СМИ, в тоннеле загорелся автобус.
Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>
⚡️ В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются.— ЦОДД (@gucodd) 7 октября 2019 г.
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