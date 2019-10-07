РИАМО - 7 окт. Движение транспорта закрыто в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы из-за сильного задымления, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны», – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства возгорания выясняются.

По данным СМИ, в тоннеле загорелся автобус.

Возгорание в Алабяно‑Балтийском тоннеле. ВИДЕО>>