РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Люберецкий городской суд признал гражданина виновным в незаконном сбыте накротических средств из конопли и осудил его на 4 года лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

«Приговором Люберецкого городского суда ранее не судимый гражданин признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств из растения конопля-гашиш (анаша, смола каннабиса), совершенном в значительном размере и осужден по пункту «б» части 3 статьи 228-1 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», - говорится в сообщении.

Подсудимый как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия полностью признал свою вину в незаконном сбыте наркотических средств из конопли, совершенном в значительном размере. Вина подсудимого также подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

При назначении наказания подсудимому суд учел все смягчающие его вину обстоятельства: данные о личности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном совершение преступления впервые, его молодой возраст, то, что он является ребенком-сиротой, и назначил ему справедливое наказание в соответствии с положениями статьи 43 УК РФ.

Приговор осужденным не обжалован.