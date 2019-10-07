РИАМО – 7 окт. В новой Москве ребенок упал с высоты, его с помощью санитарной авиации доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в село Богоявление Вороновского поселения Троицкого округа Москвы, где произошло падение ребенка с высоты. По словам очевидцев, пострадавшему ребенку около года. С места происшествия его доставили в специализированное лечебное учреждение столицы», – заявил собеседник агентства.

Он дополнил, что на борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя его состояние.