РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В подмосковном Подольске открыли две детские площадки «Замок» и «Сказочный лес», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Еще две детские площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье» открыли в Подольске. Так, в поселке Быково на улице Московской, дом №2, состоялось открытие детской игровой площадки «Сказочный лес». Игровой комплекс «Замок» появился в микрорайоне Львовском, на улице Горького, дом №5, у Дома культуры «Металлург», – говорится в сообщении.

Всего в 2019 году в городском округе Подольск по губернаторской программе «Наше Подмосковье» было установлено 4 детские площадки, две из которых в микрорайоне Климовск – площадка «Замок» на улице Театральной, дом №4, и игровой комплект «Сказочный лес» на улице Симферопольской, дом №21.