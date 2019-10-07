РИАМО - 7 окт. В рамках совместного образовательного проекта Государственной Третьяковской галереи и Московского театра Олега Табакова «Атом воображения» студенты Театральной школы Табакова на протяжении учебного года смогут заниматься в стенах знаменитой галереи, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Наш эксперимент, который называется «Атом воображения», будет направлен на то, чтобы ребята смогли максимально подключить свое воображение к тем уникальным картинам и событиям, которые происходят на этих картинах», - сказал Машков

По его словам, когда он учился в Новосибирске, его занятия проходили в Новосибирской галерее и сама атмосфера того пространства приводила учащихся в правильное творческое состояние.