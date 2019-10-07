РИАМО - 7 окт. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение 136-метрового колеса обозрения на ВДНХ на северо-востоке Москвы, аттракцион расположится недалеко от павильона №7, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Объект построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2021 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В рамках реализации первого этапа проекта будет построен многофункциональный комплекс с вокзалом колеса обозрения, в котором разместятся не только зоны посадки и высадки, но также кассы и заведения общепита. На аттракцион можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам колеса обозрения на проспекте Мира будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.

Новое колесо обозрения должно стать самым большим в Европе – его высота составит 136 метров. Аттракцион будет центральным элементом современной зоны развлечений – нового пространства Выставки достижений народного хозяйства.