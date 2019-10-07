РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Двое воспитанников хореографического училища из подмосковного Красногорска стали финалистами международного конкурса «Молодой балет мира – 2019», говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

Студенты Красногорского филиала (хореографического училища) Московского губернского колледжа искусств приняли участие в VII Международном конкурсе «Молодой балет мира – 2019» под руководством Юрия Григоровича. На сцену Зимнего театра в Сочи с 30 сентября по 6 октября вышли больше 70 участников из 15 стран мира. Учредителем конкурса является министерство культуры РФ, конкурс проходит под патронатом Федерации балета при ЮНЕСКО.

«В финал конкурса были допущены 5 девочек и 5 мальчиков, в том числе и учащиеся Красногорского хореографического училища: Иван Котельников и Владимир Афоничкин. По результатам третьего тура им присвоено звание дипломантов (финалистов) VII Международного конкурса артистов балета имени Юрия Григоровича «Молодой балет мира – 2019», – говорится в сообщении.

Красногорский филиал Московского губернского колледжа искусств возглавляет почетный работник общего образования РФ, залуженный работник культуры Московской области Людмила Прудникова.