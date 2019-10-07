РИАМО – 7 окт. Президент России Владимир Путин с 10:00 принимает поздравительные звонки от своих зарубежных коллег, ему уже поступило не менее 10 звонков, передает Федеральное агентство новостей.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот праздничный день. <…> Сегодня с 10 утра он принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег. Как всегда бывает в таких разговорах, помимо поздравлений затрагиваются и рабочие вопросы. Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, носит и рабочий характер», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что пока поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Путину не поступало.

В понедельник Путину исполняется 67 лет. По словам Пескова, свой день рождения президент намерен провести на на природе в кругу родных и близких.