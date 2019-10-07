РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске за прошедшие выходные на дорогах округа сотрудники ГИБДД выявили одного пьяного водителя, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшие выходные дни (5 и 6 октября, – ред.) сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» на дорогах округа был выявлен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

«Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38», – отмечается в материале.