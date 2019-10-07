РИАМО - 7 окт. В подмосковном Павловском Посаде угонщик похитил иномарку, в которой находилась трехлетняя девочка, мужчина бросил ребенка на остановке, после чего сжег машину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками полиции МО МВД России «Павловский Посад» <…> задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, на заднем сидении которого находилась трехлетняя девочка», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Злоумышленник похитил транспортное средство от одного из домов по Игнатьевскому проезду. Девочку из похищенной машины обнаружила женщина на проселочной дороге. Полицейскими передали ребенка матери.

«Правонарушитель, похитив автомобиль, увидел в нем трехлетнюю девочку, после чего он высадил ребенка на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз. Выехав в поле за деревню Быково, <…> злоумышленник сжег похищенный автомобиль», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан.

По факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направлен по подследственности для решения вопроса о возбуждении дела.