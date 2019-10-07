РИАМО – 7 окт. Лауреатами Нобелевской премии по медицине в 2019 году стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца, которые представили исследование реакции живых клеток на присутствие кислорода, сообщает РИА Новости.

В Нобелевском комитет при Каролинском медицинском институте отметили важность данного исследования, так как раньше не было известно, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях кислорода. Исследование ученых Келина, Ратклиффа и Семенца стало фундаментальным и легло в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ.

«Они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Фундаментальные открытия нобелевских лауреатов этого года открыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни», — отмечается в материале.

Данное исследование уже дало начало для разработки новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими болезнями.

Лауреатов Нобелевской премии наградят 10 октября. В этот день скончался ее основатель — шведский предприниматель и изобретатель Альфред Нобель. Четыре из пяти завещанных им премий традиционно вручаются в Стокгольме, а премию мира вручают в Осло.

Нобелевская премия составляет 9 миллионов шведских крон — около 950 тысяч долларов.